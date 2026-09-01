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Происшествия

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В Калининградской области сотрудники полиции выступили наставниками для участников «Школы КиберБезопасности»

С 26 по 29 августа в посёлке Донское на базе образовательно-досугового центра прошла «Школа КиберБезопасности Движения Первых», организованная совместно с Центром развития молодёжных медиа «ШУМ».

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