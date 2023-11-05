Нетаньяху отстранил министра, допустившего возможность ядерного удара по Газе

РИАМО - 5 ноя. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху отстранил от участия в заседании правительства министра наследия страны Амихая Элиягу после его неоднозначного высказывания о сбросе ядерной бомбы на Газу, передает РИА Новости.