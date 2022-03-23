Popcaketv

14 подписчиков

Поплавская резко высказалась о «переобувшихся» коллегах: «Двойные стандарты. Терпеть не могу подлости и малодушия»

Поплавская резко высказалась о «переобувшихся» коллегах: «Двойные стандарты. Терпеть не могу подлости и малодушия»

Яна Поплавская — одна из тех российских звезд, которые никогда не боятся высказывать свои точки зрения, даже если они отличаются от мнения большинства.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх