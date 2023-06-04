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«Нет улова». Морские животные испортили удочки и съели рыбу у двух приморцев

«Нет улова». Морские животные испортили удочки и съели рыбу у двух приморцев

Без улова остались приморские рыбаки, повстречавшие на острове Путятина дальневосточную нерпу. Млекопитающие специально плыли за лодкой, чтобы отбирать у них «легкую» пищу с удочек, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал fokinonews.

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