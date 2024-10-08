Как Запад регулирует миграцию из Средней Азии в Россию

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Вляпалась Россия так вляпалась...а как знатно её "международные сердобольные организации" при этом подтолкнули! Там где британцы засветились хорошего в итоге ждать НЕ приходится - ведь они во благо России НИКОГДА и НИЧЕГО не делали ... а вот нагадить - так это ВСЕГДА пожалуйста!