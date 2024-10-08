Как несложно заметить, в последние годы в России все сильнее проявляются последствия накопленных ошибок миграционной политики — об этом можно судить хотя бы по многочисленным резонансным эпизодам с участием выходцев из Средней Азии.
Как Запад регулирует миграцию из Средней Азии в Россию
Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Вляпалась Россия так вляпалась...а как знатно её "международные сердобольные организации" при этом подтолкнули! Там где британцы засветились хорошего в итоге ждать НЕ приходится - ведь они во благо России НИКОГДА и НИЧЕГО не делали ... а вот нагадить - так это ВСЕГДА пожалуйста!
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