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В России себестоимость рыбы повысится на 26%

В России себестоимость рыбы повысится на 26%

РИАМО - 12 ноя. В РФ налог на вывоз топлива из страны повысится с 20 до 50 тыс. рублей за тонну. Такое решение повлияет на рыболовный промысел, себестоимость продукции увеличится на 26%, сообщает РИА Новости.

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