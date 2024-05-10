Автомат с ношенным женским бельем: зачем его установили в Японии

Путешествуя по миру, можно столкнуться с разными странностями. Не так давно известный сербский трэвел-блогер Роберт Дачешин, путешествуя по Японии, открыл, пожалуй, одну из самых странных достопримечательностей — торговый автомат, предлагающий использованные женские трусики.
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