Автомат с ношенным женским бельем: зачем его установили в Японии

Путешествуя по миру, можно столкнуться с разными странностями. Не так давно известный сербский трэвел-блогер Роберт Дачешин, путешествуя по Японии, открыл, пожалуй, одну из самых странных достопримечательностей — торговый автомат, предлагающий использованные женские трусики.