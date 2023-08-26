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"Вот кто на самом деле крышует мигрантов". Адвокат встал на защиту таджика, который ударил девушку из-за коротких шорт – его доводы удивляют

"Вот кто на самом деле крышует мигрантов". Адвокат встал на защиту таджика, который ударил девушку из-за коротких шорт – его доводы удивляют

По ситуации с мигрантами. За эту неделю много чего произошло. Решил подсветить ряд очень интересных сюжетов.

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Комментарии
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vitaly yanushkevich
А этого адвоката надо гнать, потому что рыло в пуху, если идёт против русских, боится доход потерять .
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1 час.
Одиссей
&quot;Я, конечно, не юрист&quot; это слова автора. А вот сам Старинский изрек: &quot;Если мотив — короткие шорты, и он об этом высказался, то здесь нет никакого экстремизма.&quot; !!!! При чем тут ВЫСКАЗАЛСЯ?!?!?! Этот понаехавший УДАРИЛ девчонку!! И начал ее преследовать!! И, как вишенка на торте: девушка эта - сама не русская, приехала из Киргизии и вышла здесь замуж.  Т.е., налицо преследование не только за ОДЕЖДУ, но и как мусульманку, не соблюдающую обряд, не ходящую в никабе.
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36 мин.
Аудрюс
Работают наши органы? Так может, хотя-бы на период СВО, российские паспорта иностранным гражданам выдавать только в крайних случаях?
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15 мин.

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