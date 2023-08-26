"Вот кто на самом деле крышует мигрантов". Адвокат встал на защиту таджика, который ударил девушку из-за коротких шорт – его доводы удивляют

Одиссей

"Я, конечно, не юрист" это слова автора. А вот сам Старинский изрек: "Если мотив — короткие шорты, и он об этом высказался, то здесь нет никакого экстремизма." !!!! При чем тут ВЫСКАЗАЛСЯ?!?!?! Этот понаехавший УДАРИЛ девчонку!! И начал ее преследовать!! И, как вишенка на торте: девушка эта - сама не русская, приехала из Киргизии и вышла здесь замуж. Т.е., налицо преследование не только за ОДЕЖДУ, но и как мусульманку, не соблюдающую обряд, не ходящую в никабе.