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Владимирские новости

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Лось спровоцировал ДТП на трассе М-12 во Владимирской области

Лось спровоцировал ДТП на трассе М-12 во Владимирской области

ДТП произошло на 179-м километре трассы М-12 «Восток», один из автомобилей перевернулся, пострадавших среди людей нет, лось погиб на месте.

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