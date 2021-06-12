Россия может решить проблемы Украины полностью её оккупировав. Но будет ли это делать?

Возможно ли обострение этнических конфликтов на территории Украины из-за приятия законопроекта о «коренных народах»? Почему украинские венгры и поляки могут сплотиться против Зеленского? В каком случае России будет выгодно оккупировать Украину? Удастся ли США остановить «Северный поток-2»? Могут ли Москва и Минск поссориться из-за денег? И какие реальные шаги последуют после встречи Путина и Байдена? Об этом и многом другом Sputnik побеседовал с обозревателем МИА «Россия Сегодня» Ростиславом Ищенко.