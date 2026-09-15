Что подорожало сильнее всего в Рязанской области в августе: подробности

РЯЗАНЬ, 15 сентября: ФедералПресс. Потребительские цены в Рязанской области в августе выросли на 0,55%, а с начала 2026 года – на 5,35%.
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