Экс-главком ВСУ Залужный: на Украине могут начать мобилизацию женщин

Власти Украины могут начать мобилизацию женщин. Такое заявление сделал посол страны в Лондоне, бывший главком ВСУ Валерий Залужный во время выступления на мероприятии британского аналитического центра Chatham House*.
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