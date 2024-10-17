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Экс-главком ВСУ Залужный: на Украине могут начать мобилизацию женщин

Экс-главком ВСУ Залужный: на Украине могут начать мобилизацию женщин

Власти Украины могут начать мобилизацию женщин. Такое заявление сделал посол страны в Лондоне, бывший главком ВСУ Валерий Залужный во время выступления на мероприятии британского аналитического центра Chatham House*.

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