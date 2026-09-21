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Китай испытал первую в мире подводную солнечную электростанцию на глубине 10 метров

Китай испытал первую в мире подводную солнечную электростанцию на глубине 10 метров

Китай испытал первую подводную солнечную электростанцию в открытом море / © Ma et al., Joule, 2026  Результаты исследования, проведенного командой ученых из Юньнаньского университета представлены в журнале Joule.

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