Китай испытал первую в мире подводную солнечную электростанцию на глубине 10 метров

Китай испытал первую подводную солнечную электростанцию в открытом море / © Ma et al., Joule, 2026 Результаты исследования, проведенного командой ученых из Юньнаньского университета представлены в журнале Joule.
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