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Царьград

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Кандидат в президенты оскорбил каждого солдата: Новая попытка сдаться Украине?

Кандидат в президенты оскорбил каждого солдата: Новая попытка сдаться Украине?

Кандидат в президенты России Владислав Даванков поставил под сомнение СВО. "Его существование в политике оскорбительно для каждого солдата, включая мобилизованных, каждого волонтера и каждого патриота", - считает обозреватель Андрей Перла.

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Комментарии
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СЕРГЕЙ Лютов
Такой скотине место не на выборах, а на нарах!
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6 час.
евгений черкашин
На гомика похож.
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4 час.
Анатолий Кузнецов
Похож на засланного казачка, еще не оперился а уже &quot;слить&quot; хочет
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3 час.

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