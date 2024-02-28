Кандидат в президенты оскорбил каждого солдата: Новая попытка сдаться Украине?

Кандидат в президенты России Владислав Даванков поставил под сомнение СВО. "Его существование в политике оскорбительно для каждого солдата, включая мобилизованных, каждого волонтера и каждого патриота", - считает обозреватель Андрей Перла.
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