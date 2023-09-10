"НЕ надо ничего просить у олигархов! Надо ввести прогрессивный налог до 30% на сверхдоходы" — депутат Госдумы Арефьев

Думаю, всем здравомыслящим людям давно понятно, что введение прогрессивного налога на сверхдоходы будет способствовать существенному снижению социального неравенства в обществе за счёт перераспределения богатств, а также наполнению федерального бюджета.
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