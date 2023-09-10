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"НЕ надо ничего просить у олигархов! Надо ввести прогрессивный налог до 30% на сверхдоходы" — депутат Госдумы Арефьев

"НЕ надо ничего просить у олигархов! Надо ввести прогрессивный налог до 30% на сверхдоходы" — депутат Госдумы Арефьев

Думаю, всем здравомыслящим людям давно понятно, что введение прогрессивного налога на сверхдоходы будет способствовать существенному снижению социального  неравенства в обществе за счёт  перераспределения богатств, а также наполнению федерального бюджета.

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Кошмар
Аффтор не в курсе, что на Западе у каждого миллионера есть служба, которая специально занимается уклонением от налогов, или хотя бы уменьшение его.
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2 час.
Секушин Леонид
Возьмите на вооружение опыт Китая! Там, если ты не национально ориентированный олигарх, то ты уже не олигарх, а простой гражданин - это в лучшем случае!
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1 час.
МБ
Марина Биченова
В думе в основном богатенькие Буратины, поэтому никак не могут принять закон против себя .
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57 мин.

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