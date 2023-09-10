"НЕ надо ничего просить у олигархов! Надо ввести прогрессивный налог до 30% на сверхдоходы" — депутат Госдумы Арефьев

Кошмар Аффтор не в курсе, что на Западе у каждого миллионера есть служба, которая специально занимается уклонением от налогов, или хотя бы уменьшение его.

Секушин Леонид Возьмите на вооружение опыт Китая! Там, если ты не национально ориентированный олигарх, то ты уже не олигарх, а простой гражданин - это в лучшем случае!