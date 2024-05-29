Лекарственное растение Крестовник Фукса (Senecio fuchsi)

Лечение: раны Семейство: сложноцветные Признаки Многолетнее растение высотой от 60 до 150 см. Листья ланцетные, мелкозубчатые, голые или почти голые, средние и верхние у основания не расширены, как правило, в длину в 5 раз больше, чем в ширину, Желтые корзинки с 6-15 трубчатыми и 5 язычковыми цветками собраны в зонтиковидные метелки.
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