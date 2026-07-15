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Россиянам объяснили порядок оплаты ремонта общедомового водопровода и канализации

Россиянам объяснили порядок оплаты ремонта общедомового водопровода и канализации

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский объяснил порядок оплаты ремонта общедомового имущества — по его словам, обязанность оплачивать работу сантехника или газовщика зависит не от того, где произошла поломка, а от того, кому принадлежит неисправное оборудование.

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