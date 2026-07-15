Россиянам объяснили порядок оплаты ремонта общедомового водопровода и канализации

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский объяснил порядок оплаты ремонта общедомового имущества — по его словам, обязанность оплачивать работу сантехника или газовщика зависит не от того, где произошла поломка, а от того, кому принадлежит неисправное оборудование.