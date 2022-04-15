"Закат": фильм об отпуске в Акапулько, где всё не то, чем кажется

«Закат» мексиканца Мишеля Франко с Тимом Ротом и Шарлоттой Генсбур в главных ролях осенью демонстрировали в основном конкурсе Венецианского фестиваля – теперь эту лаконичную и шокирующую драму можно посмотреть на экранах кинотеатров в России.