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В Приморье выявили группу врачей, которые продавали детей за границу

В Приморье выявили группу врачей, которые продавали детей за границу

Прокурор Приморского края Сергей Столяров утвердил обвинительное заключение против восьми сотрудников частной клиникиПрокурор Приморского края Сергей Столяров утвердил обвинительное заключение против восьми сотрудников частной клиники.

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