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Кот-барин Амур и собака Груша: знакомство с питомцами с выставки

Кот-барин Амур и собака Груша: знакомство с питомцами с выставки

Лето — идеальное время не только из-за тепла и отсутствия необходимости кутаться в пуховики. Именно в этот период почти каждые выходные в различных городах организуют выставки-пристройства животных из приютов.

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