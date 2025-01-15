В Бобруйском районе продолжается мониторинг торговых объектов.

В соответствии с поручениями председателя Могилевского облисполкома и председателя областного Совета депутатов Бобруйский райисполком совместно с депутатским корпусом района осуществляет постоянный контроль за выполнением ассортиментного перечня товаров в торговых объектах сельской местности.