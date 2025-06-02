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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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На Алтае мошенники взломали телефон женщины и обманули ее подруг на деньги

На Алтае мошенники взломали телефон женщины и обманули ее подруг на деньги

Как выяснилось, пострадавшие перевели средства в одну из республик ближнего зарубежья В Алтайском крае неизвестные получили доступ к мессенджеру 58-летней жительницы Рубцовска и обратились к двум ее знакомым с просьбой перевести деньги, сообщает региональное МВД.

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