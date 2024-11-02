Бийчанина оштрафовали на 1 млн рублей за 25-летнюю шкуру снежного барса

Мужчину вину не признал и пояснил, что в 1999 году ему подарили шкуру, но он не знал чья она Бийский городской суд вынес приговор жителю за незаконное хранение шкуры снежного барса, занесенного в Красную книгу РФ, сообщает в своем Telegram-канале объединенная пресс-служба судов Алтайского края.
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