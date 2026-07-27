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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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38-летний Ник Фолиньо о новом контракте: «Выбор был между «Миннесотой» и концом карьеры. Рад возможности отомстить «Колорадо» в следующем сезоне»

38-летний форвард « Миннесоты » Ник Фолиньо прокомментировал новый контракт с клубом. Он получит 900 тысяч долларов за следующий сезон.

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