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ИА Регнум

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ВС РФ ведут бои за освобождение четырех населенных пунктов под Харьковом

ВС РФ ведут бои за освобождение четырех населенных пунктов под Харьковом

Российские войска в кольце окружения в Харьковской области ведут бои за освобождение Николаевки, Варваровки, Нефёдовки и Чёрного.

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