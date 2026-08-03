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НОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

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Рок-н-ролл по другую сторону объектива

Фотографы Патти Бойд (Pattie Boyd), Генри Дилц (Henry Diltz), Джоэл Бернстайн (Joel Bernstein) и Грэм Нэш (Graham Nash), который также известен по группе Crosby, Stills, Nash & Young, сами того не ведая, стали одними из лучших летописцев рок-н-ролла.

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