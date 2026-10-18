Подпись под распиской не оспаривается, но стороны по-разному объясняют происхождение долга. Кто должен доказывать передачу денег, почему недостаточно сослаться на доходы кредитора и когда нужно исследовать расчёты по другому обязательству — разбираю на практике Верховного Суда 2026 года.