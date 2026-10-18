Подпись под распиской не оспаривается, но стороны по-разному объясняют происхождение долга. Кто должен доказывать передачу денег, почему недостаточно сослаться на доходы кредитора и когда нужно исследовать расчёты по другому обязательству — разбираю на практике Верховного Суда 2026 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Суд отказался пов...
- IV Агрессивный медве...
- 64-летний Григори...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым