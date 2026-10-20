🛠 В Евпатории реконструируют канализационные очистные сооружения — готовность 23% Основные работы планируют завершить в конце 2027 года, а ввести объект в эксплуатацию — до конца 2028 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым