Сооснователь OpenAI Джон Шульман не проработал в Anthropic и полугода Бурное развит...

Сооснователь OpenAI Джон Шульман не проработал в Anthropic и полугодаБурное развитие систем искусственного интеллекта происходило в последние пару лет при непосредственном участии американского стартапа OpenAI, создавшего нашумевший ChatGPT, но его кадровый состав успел изрядно измениться.
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