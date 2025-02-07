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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Сооснователь OpenAI Джон Шульман не проработал в Anthropic и полугода Бурное развит...

Сооснователь OpenAI Джон Шульман не проработал в Anthropic и полугода Бурное развит...

Сооснователь OpenAI Джон Шульман не проработал в Anthropic и полугодаБурное развитие систем искусственного интеллекта происходило в последние пару лет при непосредственном участии американского стартапа OpenAI, создавшего нашумевший ChatGPT, но его кадровый состав успел изрядно измениться.

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