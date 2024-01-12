Объем торгов биткойн-ETF достиг $4,6 млрд в первый день

Объем торгов биткоин-ETF в первый день достиг $4,6 млрд. Запуск фондов, которые позволяют напрямую торговать обеспеченными криптовалютой акциями, поднял стоимость биткоина до самого высокого уровня с 2021 года, отметил Reuters.
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