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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Объем торгов биткойн-ETF достиг $4,6 млрд в первый день

Объем торгов биткоин-ETF в первый день достиг $4,6 млрд. Запуск фондов, которые позволяют напрямую торговать обеспеченными криптовалютой акциями, поднял стоимость биткоина до самого высокого уровня с 2021 года, отметил Reuters.

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