Киевлян ждёт повышение тарифов – это почти 30%!

В Украине с 1 января поднимают тарифы на воду и водоотвод. Решение об этом сегодня приняла НКРЭ. Вообще-то до конца действия военного положения был введён мораторий на повышение коммунальных тарифов, но он не распространяется на холодную воду.
В Украине с 1 января поднимают тарифы на воду и водоотвод. Решение об этом сегодня приняла НКРЭ. Вообще-то до конца действия военного положения был введён мораторий на повышение коммунальных тарифов, но он не распространяется на холодную воду.
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