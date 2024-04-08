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За рекламу вебкама предложили наказывать уголовно в России

За рекламу вебкама предложили наказывать уголовно в России

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести уголовную ответственность за рекламу вебкама. Копия обращения на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева есть в распоряжении RT.

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