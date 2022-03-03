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Хованцев об отстранении сборной России по биатлону: «Не думал, что до такого дойдет. Проходила информация, что мы хотим суда и разбирательства»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев прокомментировал решение Международного союза биатлонистов об отстранении российских спортсменов от соревнований под эгидой IBU.

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