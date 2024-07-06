Кибербезопасность.

Информационно - справочные материалы Министерства внутренних делПовсеместное внедрение и использование компьютерных информационных технологий, безусловно, создает возможности для более эффективного развития экономики, политики, общества и государства в целом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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