Сэкономили миллиарды: Подмосковье стало одним из лидеров в рейтинге нацпроекта «Производительность труда» за 2024 год

МОСКВА, 13 февраля, ФедералПресс. Московская область заняла ведущие позиции в промежуточных итогах реализации национального проекта «Производительность труда» за 2024 год, составленного Минэкономразвития совместно с АНО «ФЦК».
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