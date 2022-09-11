14 фото о милых и необычных буднях ветеринаров

Многие в детстве мечтали стать ветеринаром и помогать животным. Правда, с возрастом мы понимали, что это серьезная профессия, изучать которую нужно очень долго и тщательно, а набираться практики скорее придется на сельскохозяйственных животных.
Многие в детстве мечтали стать ветеринаром и помогать животным. Правда, с возрастом мы понимали, что это серьезная профессия, изучать которую нужно очень долго и тщательно, а набираться практики скорее придется на сельскохозяйственных животных.
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