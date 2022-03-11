Лучший ответ на санкции — новый курс в экономике

Наступление Запада на интересы России вступило сегодня в свою острую фазу. Западным политикам, ещё сохранившим хотя бы малую толику разума, приходится отговаривать своих "ястребов" от провокаций, которые могли бы привести к Третьей мировой войне.
Наступление Запада на интересы России вступило сегодня в свою острую фазу. Западным политикам, ещё сохранившим хотя бы малую толику разума, приходится отговаривать своих "ястребов" от провокаций, которые могли бы привести к Третьей мировой войне.
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