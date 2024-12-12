ВСУ в Курской области разрушили 1366 предприятий, уничтожили 400 соцобъектов, угнали скот, разрушено 1112 километра дорог, сообщил депутат Госдумы от региона Николай Иванов.
Там, где прошло украинство...
Комментарии
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Олег Найданов
Что это? Надо было держать отдельную армию в Курской области?
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2 час.
Анатолий ashkourin
Пейсатые вожди были 25 октября...назвались большевиками.Сегодня пейсатые вожди киева и Кремля занимаются планомерным истреблением славян...разделяй и властвуй.
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1 час.
РУ
Раиса Утропова
Вот это автор - сказал всё, что я думаю про эту "этническую компоненту". Вот только в нашей власти, в Думе и Правительстве, очень много тех, кому в рот "галушки, летящие в рот" снятся.
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36 мин.
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