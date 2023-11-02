Губернатор Тюменской области Моор готовится к резкому снижению поступлений в бюджет неналоговых доходов

В Тюменской областной думе начались общественные обсуждения по проекту закона Тюменской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», который внес губернатор Александр Моор.
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