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Новости Липецка

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Липецкие гребцы вошли в десятку лучших на чемпионате мира в Амстердаме

Липецкие гребцы вошли в десятку лучших на чемпионате мира в Амстердаме

Российские гребцы, в числе которых выступали липецкие спортсмены, завоевали несколько мест в финалах чемпионата мира.

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