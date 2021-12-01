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В Украине ужесточат наказание за превышения скорости в населенных пунктах

В Украине ужесточат наказание за превышения скорости в населенных пунктах

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об ужесточении ответственности за превышение установленных ограничений скорости движения транспорта в населенных пунктах, который предлагает ввести новые основания для лишения водительских прав.

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