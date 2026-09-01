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Царьград

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Росатом увеличит грузопоток Севморпути на 14% к 2026 году

Росатом увеличит грузопоток Севморпути на 14% к 2026 году

Госкорпорация "Росатом" прогнозирует рост грузопотока через Северный морской путь на 14% в 2026 году и до 110-150 млн тонн к 2035 году.

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