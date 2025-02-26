«Тянет обратно»: история потерявшего сына ветерана СВО, который вместе с женой возит гуманитарку

Алексей и Елена Шкляевы второй год занимаются сбором гуманитарной помощи для бойцов СВО. Собирают все самые необходимые вещи и продукты питания для военнослужащих, грузят в автомобиль и везут к линии фронта.
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