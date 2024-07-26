Строительство нового водозабора в селе Аскиз началось в марте

На территории существующей водозаборной станции в селе Аскиз начались демонтажные работы. По словам заместителя директора Государственного бюджетного учреждения Российской Федерации "Управление капитального строительства" Дениса Задирейко, уже заключено соглашение на поставку оборудования стоимостью 75 млн рублей, которая ожидается в конце сентября.