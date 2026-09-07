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BZ: визит Уиткоффа и Кушнера испортил настроение в Киеве

BZ: визит Уиткоффа и Кушнера испортил настроение в Киеве

Francisco Seco/AP/TASS Визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера испортил настроение украинским властям на фоне проблем лидера киевского режима Владимира Зеленского.

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