Francisco Seco/AP/TASS Визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера испортил настроение украинским властям на фоне проблем лидера киевского режима Владимира Зеленского.
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