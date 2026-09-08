Военкор объяснил замысел ВС РФ по ликвидации группировки ВСУ в Харьковской области

Подразделения российской группировки войск «Север» в ходе наступления вглубь территории противника освободили населённые пункты Долгенькое и Березники в Харьковской области.
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