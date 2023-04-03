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УПЦ: плясавшего над молившейся у Киевской лавры певчей госпитализировали без признаков жизни

УПЦ: плясавшего над молившейся у Киевской лавры певчей госпитализировали без признаков жизни

У одного из провокаторов, который пустился в пляс рядом с молившейся на улице у монастыря певчей Киево-Печерской лавры, после этого случился приступ, мужчину на скорой привезли в больницу без признаков жизни.

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