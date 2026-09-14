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Утро.ru

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Мария Аронова рассказала, как сбросила 22 килограмма

Мария Аронова рассказала, как сбросила 22 килограмма

Мария Аронова заметно преобразилась – звезда сбросила 22 килограмма без чудодейственных диет и мучительных ограничений.

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