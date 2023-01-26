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Агбонлахор о тен Хаге как тренере года в АПЛ: «Роналду, Рэшфорду при Сульшере и Рангнике делали поблажки, а Эрик пришел и сказал, что в «МЮ» он главный. И «Юнайтед» вернулся»

Габриэль Агбонлахор рассказал, кому можно дать приз лучшему тренеру сезона АПЛ. «Если «Арсенал» не выиграет чемпионат и станет вторым, я думаю, что награда может уйти Эрику тен Хагу.

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