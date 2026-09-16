В Котласе пьяный мужчина угнал ВАЗ и попал на нём в ДТП

В Котласе полицейские задержали 28-летнего местного жителя, подозреваемого в угоне автомобиля. Мужчина, по данным полиции, был пьян и вскоре после поездки попал в ДТП.
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